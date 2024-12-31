Boşanma Aşamasındaki Damat Eczanede Pompalı Tüfekle Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Damat Eczanede Pompalı Tüfekle Saldırıya Uğradı

Boşanma Aşamasındaki Damat Eczanede Pompalı Tüfekle Saldırıya Uğradı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Emre Çetin'in eczanesine pompalı av tüfeğiyle açılan ateş sonrasında Bayram Vural tutuklandı. Olayın detayları ve saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

31.12.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Emre Çetin'e (32) ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açan Bayram Vural (59), tutuklandı.

Serik'e bağlı Eminceler Mahallesi'nde, dün saat 08.30 sıralarında eczacı damadı Emre Çetin'e ait iş yerine gelen Bayram Vural, yanındaki pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada Emre Çetin, hızla depo kısmına sığınarak korunmaya çalıştı. 2 el ateş eden Bayram Vural, geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemede bulundu.

EVİNDE YAKALANDI

Eczanede ve raflardaki bazı ilaçlarda zarar oluştuğu belirlenirken, polis Gedik Mahallesi'ndeki evinde Bayram Vural'a gözaltına aldı. Olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirilen Bayram Vural, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bayram Vural çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bayram Vural, ifadesinde, "Kızımı darbediyordu. Boşanma sürecinde ise torunlarım kızımda kalıyor. Damat, sürekli kızımın çocukları dövdüğünü iddia edip, iftira atıyordu. Birkaç kez bu konuyla ilgili kendisiyle tartıştık. Dün de sabah iş yerine giderek, bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Bayram Vural'ın kamyonetle olay yerine gelmesi, tüfeği araçtan alıp, eczaneye yönelmesi ve ateş açtıktan sonra da aynı araçla uzaklaşması yer aldı. Bu sırada içeride oturan Emre Çetin'in yerinden kalkıp, depoya doğru gidişi, ardından açılan ateş sonucu raftaki ilaçların düşmesi de görüntülere yansıdı.

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Damat Eczanede Pompalı Tüfekle Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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