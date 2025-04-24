Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Açtı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Açtı

Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Açtı

Okan Paşalı, boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur Paşalı'yı bacaklarından vurarak yaraladı.

24.04.2025 10:20
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur Paşalı'yı (27) pompalı tüfekle bacaklarından vurarak yaralayan Okan Paşalı (30), 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Arabamda her zaman bulunan pompalı tüfekle korkutma amaçlı ayaklarına ateş ettim. Asla öldürme kastım yoktur. Tasarlayarak, bir şey yapmadım beraatimi istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 27 Ağustos'ta Amasra ilçesi Kum Mahallesi Küçük Liman mevkisindeki terminalde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, 7 yıldır evli olduğu eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ankara'da Ahsen Nur Paşalı'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Okan Paşalı, adli kontrol şartı ile salıverildi. Ahsen Nur Paşalı, eşinin tehditleri nedeniyle Amasra ilçesinde çalışan ablasının yanına sığındı. Okan Paşalı, boşanma aşamasındaki eşinin Amasra'da olduğunu öğrenerek, Ankara'dan bir arkadaşını alarak otomobil ile Amasra'ya geldi. Paşalı, yanında getirdiği pompalı tüfekle yol kenarında yürürken eşinin bacaklarına 2 el ateş etti. Ahsen Nur Paşalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacaklarında hafif sıyrıklar olan Ahsen Nur Paşalı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ankara'dan beraber geldiği arkadaşı U.G ile birlikte kaçan Okan Paşalı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakalanarak, gözaltına alınıp tutuklandı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Okan Paşalı ve arkadaşı U.G hakkında, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bartın 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Paşalı ve U.G ile Ahsen Nur Paşalı ve taraf avukatları katıldı.

'KORKUTMAK AMACIYLA AYAKLARINA ATEŞ ETTİM'

Tutuklu sanık Okan Paşalı, mahkemede verdiği ifadede "Olay günü arabadan indim, 'Çocuklarım nerede?' dedim. O da bana, 'Sen baba mısın?' deyince arabamda her zaman bulunan pompalı tüfekle korkutma amaçlı ayaklarına ateş ettim. Asla öldürme kastım yoktur. Tasarlayarak, bir şey yapmadım beraatimi istiyorum" dedi.

'BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETTİ'

Mağdur Ahsen Nur Paşalı ise "Okan Paşalı'nın söyledikleri tamamen asılsızdır. Olay gününden 3-4 gün öncesine kadar bana mesajlar atıyordu. Sürekli ailemi rahatsız ediyordu. Babamın çalıştığı şirketin camlarını falan kırdı. Bununla ilgili şikayetlerimiz de var. Ben o gün dükkanın içindeydim, ben kalktım o sırada bir araba yanaştı. Ben de aracın şoförü U.G.'ye buraya araç çekmek yasak dedim. O da birazdan çıkacağız dedi. Sonra karşı tarafa geçtim, çay içiyordum. Benim çocuklarım da denize gitmişlerdi. Daha sonra 'çocuklar nerede?' diye bir ses duydum. Ben zaten korktuğum için ona hiçbir şey demedim. O sırada ben de hemen 'KADES'e bastım, sonra bana 'bırak o telefonu' dedi. Sonra bana ateş etmeye başladı. Kesinlikle ayaklarıma nişan almadı, direkt beni öldürmek için ateş etti. Sonra ben kaçtım. Ben bu olay öncesinde de sürekli şiddet görüyordum. Ama ben tehdit edildiğim için aileme zarar gelecek diye ses çıkarmadım. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

U.G. ise Ankara'dan tatil amaçlı Amasra'ya geldiklerini Okan Paşalı'nın eşini tanımadığını, olayın tasarlayarak olmadığını belirtip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Okan Paşalı'nın tutukluluk halinin devamına, U.G.'nin ise adli kontrol şartı ile salıverilmesi karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA

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