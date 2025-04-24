Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehdit - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehdit

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşine bıçakla tehdit savıyla yargılanan sanığın duruşması sürdü.

24.04.2025 16:24
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayayan ve hakkında "kasten yaralama" ile "silahla tehdit" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın çocuğunun boğazına bıçak dayamasının, "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunu ifade ederek, Ş.A'nın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyledi.

Ailenin avukatı Nevraz Zeliha Sığın ise sanığın eşine 18 Eylül'de tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığını, eylemlerin "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet savcısı ise görevsizlik kararlarına yönelik taleplerin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Söz verilen sanık Ş.A, boşanma davalarının halen sürdüğünü ifade ederek, "Benim babalığımı kimse sorgulayamaz. Bana ihanet etti, buna hangi baba dayanır." dedi.

Sanığın tutukluluk haline karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Burdur'da bulunan F.A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşi F.A'ya karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

İlk duruşmada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilerek yeniden tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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