Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın Akıl Sağlığı Raporu Bekleniyor - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın Akıl Sağlığı Raporu Bekleniyor

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın Akıl Sağlığı Raporu Bekleniyor

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi öldüren ve intihar girişiminde bulunan bir adamın akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaşmadı. Mahkeme, raporun beklenmesine ve çiftin boşanma davası dosyasının incelenmesine karar verdi.

20.08.2024 13:10
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İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) öldürüp, intihar girişiminde bulunan Serdar Karamus'un (31) ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, talep edilen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaşmadı. Mahkeme, raporun beklenmesine, çiftin aile mahkemesinde süren boşanma davası dosyasının incelenmesine karar verdi.

Olay, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İşsiz olan Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesti. Bir süre sonra Serdar Karamus, tabancayla 4 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Gözde ve Serdar Karamus, kanlar içinde yerde kaldı. Gözde Karamus hayatını kaybetti, tedavisi tamamlanan Serdar Karamus tutuklandı.

2 SUÇTAN CEZA TALEP EDİLDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Serdar Karamus'un yargılanmasına bugün görülen 2'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Karamus, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi (54), babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Kadınları ve Çocukları Yaşatma Derneği üyeleri ile taraf avukatları yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun gelmediğini belirtti. Heyet, raporun beklenmesi ayrıca sanık ile öldürdüğü eşinin aile mahkemesinde süren boşanma davasının dosyasının incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın Akıl Sağlığı Raporu Bekleniyor - Son Dakika

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