Boşanma Davasında Kanlı Olay

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KAHRAMANMARAŞ'ta V.K. (45), boşanma davasından çıktıktan sonra eşi D.K.'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan D.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan D.K. ve V.K., sabah adliyede duruşmaya katıldı. D.K., ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası V.K. yanına geldi. Çıkan tartışmada V.K., çocuğunun önünde D.K.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.K. kanlar içinde yere yığılırken, V.K. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. D.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın ardından kaçan V.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.