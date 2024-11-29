Boşanma Davasında Kanlı Olay

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, boşanma davalarının görüldüğü bugün eşi ve 3 çocuğunu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.B. (50), sabah erken saatlerde boşanma aşamasında olduğu eşi U.B'nin (50) anne ve babasıyla yaşadığı Hacıömerli Mahallesi'ndeki evine geldi.

Çift arasında kısa süreli tartışma yaşandı. A.B, eşi ile çocukları B.I.B. (24), E.B. (14) ve B.B'yi (16) bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çocuklarının yaralanmalarına rağmen kaçmasını engellediği baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı anne ve 3 çocuğu, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

U.B. ile A.B arasındaki boşanma davasının bugün görüldüğü, avukatların katıldığı duruşmada mahkemenin ayrılma kararı verdiği öğrenildi.