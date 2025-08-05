Boşanma Davasında Kanlı Saldırı - Son Dakika
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Boşanma Davasında Kanlı Saldırı

05.08.2025 11:19
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İzmir Aliağa'da A.B., boşanma günü eşini ve çocuklarını bıçakla yaraladı, 33 yıla kadar hapis isteniyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde boşanma davalarının görüldüğü gün eşi ve 3 çocuğunu bıçakla yaralayan sanık hakkında, çeşitli suçlardan 33 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hacıömerli Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin tutuklanan sanık A.B. (51) hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede doktor ve olay yeri inceleme raporları, müşteki ifadeleri ile sanığın ifadelerine yer verildi.

Sanık ile eşi U.B'nin (47) 4 yıldan beri boşanma aşamasında oldukları, U.B'nin olayda yaralanan çocukları B.B. (25), E.B. (15) ve B.B'yle (17) birlikte yaşadığı belirtilen iddianamede, sanığın da yalnız başına başka bir evde yaşadığı kaydedildi.

Olayın yaşandığı dönemde sanık hakkında eşi ve çocuklarını tehdit etmesi nedeniyle koruma ve evden uzaklaştırma kararı bulunduğu, sanığın çocukların kendisinden olmadığı iddiasıyla açtığı "soy bağının reddi" davasını kaybettiği aktarılan iddianamede, davanın eşler arasında husumete dönüştüğü belirtildi.

Sanığın, boşanma davasının son celsesinin görüleceği gün eşi ve çocuklarının yaşadığı eve arka kapıdan girerek olayı gerçekleştirdiğinin ifade edildiği iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Olayların gerçekleştiği esnada şüphelinin müştekilere hitaben 'sizi öldüreceğim' şeklinde sözler söylediği, müşteki B.B'nin babasının elinden bıçağı almaya çalıştığı sırada evden dışarı çıkan müşteki U.B'nin yardım istediği ve suçta kullanılan bıçağı muhtara teslim ettiği, ambulansın ve kolluk güçlerinin ihbar üzerine olay yerine geldikleri anlaşılmıştır.

Sanığın, U.B'ye yönelik eylem için evde ikamet eden çocukların okula ve işe gitmek için evden ayrılacakları saati, tarih olarak ise müşteki U.B. ile boşanma duruşmalarının bulunduğu tarihi seçmiş olması birlikte değerlendirildiğinde, eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği ancak U.B'ye karşı eylemini tamamlayamadığı için eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, böylece eşi U.B'ye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu da işlediği anlaşılmıştır."

Sanık A.B. ise ifadesinde eşiyle konuşmak için eve gittiğini, eşini öldürme kastının olmadığını savundu.

İddianamede sanık A.B. hakkında, U.B'ye karşı "kadına ve eşe karşı tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıla, kızı B.B'ye karşı "alt soya karşı kasten silahla yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya, oğulları E.B. ve B.B'ye karşı "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan 2'şer yıl 3 aya, "silahla konut dokunulmazlığını bozma" suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere toplam 33 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay

Aliağa ilçesinde 29 Kasım 2024'te A.B, boşanma aşamasında olduğu eşi U.B. ve çocuklarının yaşadığı evine gitmiş, tartışmanın ardından eşi ile çocuklarını bıçakla yaralamıştı.

Anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan baba tutuklanmıştı.

U.B. ve A.B. arasındaki boşanma davası avukatların katılımıyla görülmüş, mahkeme ayrılma kararı vermişti.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Aliağa, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Davasında Kanlı Saldırı - Son Dakika

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