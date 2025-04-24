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Bosna Hersek'te Dodik Gerginliği

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Sırp Cumhuriyeti polisi, SIPA'nın Dodik'i tutuklama girişimini engelledi; gerginlik arttı.

24.04.2025 01:54
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- Bosna Hersek'te gerginlik: Dodik'i tutuklama girişimine Sırp Cumhuriyeti polisi engel oldu

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te devlet düzeyindeki polis teşkilatı SIPA'nın Sırp lider Milorad Dodik'i tutuklama girişimine, siyasetçiyi ağır silahlarla koruyan Sırp Cumhuriyeti entitesi polis güçleri engel oldu.

Bosna Hersek'te devlet düzeyindeki polis teşkilatı SIPA, ülkede ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen ve Bosna Hersek dahilindeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı olan Milorad Dodik'i tutuklama girişiminde bulundu.

Bosna Hersek Mahkemesi'nin aleyhinde hapis cezası kararı verdiği ve tutuklanması için Interpol nezdinde girişimde bulunduğu Dodik'in Doğu Saraybosna'daki temasları sırasında tutuklanmasına yönelik girişim, siyasetçiyi ağır silahlarla koruma altına alan Sırp Cumhuriyeti entitesi polisinin engellemesi nedeniyle başarısız oldu.

Bosna Hersek medyasında yer alan haberlere göre Devlet Soruşturma ve Koruma Ajansı mensubu polisler, RS entitesi sınırları içinde yer alan Doğu Saraybosna'da entiteye ait hükümet binası önünde Bosnalı Sırp polisinin kendilerine engel olmasının ardından merkeze döndü.

Sırp yerel yöneticilerle görüşmek için bu akşam Doğu Saraybosna'ya gelen Dodik'in bina çevresine konuşlanan Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis ve ağır silahlarla donatılmış özel kuvvetler tarafından korunmaya devam edildiği bildirildi.

Dodik, SIPA'yı Müslümanları temsil etmekle suçladı

Dodik, kendisine yönelik tutuklama teşebbüsünün ardından RS İçişleri Bakanı Sinisa Karan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki açıklamasında Dodik, devlet düzeyindeki polis teşkilatını "Müslümanları" temsil etmekle suçladı. RS İçişleri Bakanı Karan ise teşebbüs nedeniyle SIPA'yı yasaları çiğnemekle itham etti.

Dodik, "SIPA'dakiler bir şey yapabileceklerini göstermeye çalışıyor. Fakat onlar, Sırp Cumhuriyeti adına hareket etmiyor, Sırp Cumhuriyeti'ni temsil etmiyorlar. Onlar, Saraybosna ve çevresindeki Müslümanları temsil ediyor" dedi.

Kendisini savunan güvenlik güçlerine övgüler yağdıran Dodik, polisleri Sırp Cumhuriyeti'ni savunan vatanseverler olarak nitelendirdi.

Basın toplantısında RS İçişleri Bakanı Karan, "Sırp Cumhuriyeti'nin kendi düzenini koruma sorumluluğu vardır. RS Halk Meclisi'nin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosna Hersek Mahkemesi ve SIPA'nın (entite sınırları içerisindeki) faaliyetlerine yasak getiren bir dizi yasa kabul ettiğini hatırlatmak isterim. Bu bağlamda, burada yaşananların sıradan bir provokasyondan ibaret olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu bir siyasi kriz. Bu bir anayasal kriz" dedi.

FBiH polisinden SIPA'ya yardım teklifi

Bosna Hersek'te Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesinin İçişleri Bakanı Ramo Isak ise olayın ardından bir açıklama yayınlayarak FBiH polisinin Dodik'e yönelik bir operasyonda SIPA'ya destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Isak, FBiH polisinin devletin yargı kurumlarından bu yönde talimat alması halinde anında harekete geçmeye ve SIPA'ya destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'te gerginlik

Bosna Hersek'te son gerginlik, Bosna Hersek Mahkemesi'nin ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Sırp siyasetçi Milorad Dodik aleyhindeki hapis cezası kararıyla ortaya çıkmıştı. Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin kararlarına saygı göstermemekle suçlanan Dodik, 26 Şubat'ta açıklanan ilk derece mahkemesi kararıyla 1 yıl hapis ve altı yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezası alması almıştı.

Bunun hemen ardından Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi (NSRS), karara tepki olarak Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna Hersek Savcılığı, SIPA ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Sırp Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermesine yasak getiren yasal düzenlemeler kabul etmişti.

RS Başkanı Dodik, ülkenin anayasal düzenine darbe niteliğindeki düzenlemeleri imzalayarak yürürlüğe koymuş fakat tartışmalı yasalar, kısa süre içerisinde Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Devletin anayasal düzenine tehdit oluşturan bu adımlar nedeniyle Dodik, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve entite hükümeti Başbakanı Radovan Viskovic ifade vermeye çağrılmış, ancak mahkemenin çağrılarına uymamışlardı. Bunun üzerine üç Bosnalı Sırp lider aleyhinde gözaltı ve ülke çapında yakalama emri çıkarılmıştı.

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Kaynak: İHA

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