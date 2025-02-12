Bosna Hersek'ten USAID Soruşturması

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Bosna Hersek'in Maliye ve Hazine Bakanı Srdan Amidzic, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) ülkedeki faaliyetlerinin ve harcamalarının incelenmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Amidzic, USAID ile ilgili iddialar sonrası kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği duyduklarını söyledi.

Amidzic, ABD yönetiminden yapılan açıklamada USAID'in Bosna Hersek'e 402 milyon dolar gönderdiğini öğrendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak USAID'in Bosna Hersek'te gerçekleştirdiğini bildirdiği harcamalar sadece 155 milyon 820 bin dolar. Bu durumda 246 milyon 180 bin doların nerede olduğu, ne için harcandığı ve bu paranın nasıl yönetildiğine dair elimizde hiçbir bilgi ya da iz bulunmamaktadır. Yeni ABD yönetiminin USAID hakkındaki açıklamaları doğrultusunda, bu 246 milyon 180 bin doların farklı bir şekilde harcandığından şüphelenme hakkına sahibiz. Ayrıca, USAID'in bildirdiği 54 projeye harcanan 155 milyon 820 bin dolarlık fonun nasıl ve ne şekilde kullanıldığına ilişkin hiçbir açıklama yok."

Amidzic, Bosna Herseklilerin harcanan paraların nereye gittiğini bilme hakkı olduğunu aktararak, USAID'in çalışma yöntemini "garip" olarak niteledi.

Öte yandan Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de yaptığı açıklamada, USAID'in ve ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin harcamaları için soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Dodik, medya ve sivil toplum kuruluşlarının finanse edilerek RS'nin istikrarsızlaştırıldığı iddiasında bulundu.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk da USAID yöneticileriyle yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

ABD'de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.