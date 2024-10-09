Botsvana'da İlk Yerli Elektrikli Araç Tanıtıldı

Güncel

GABORONE, 9 Ekim (Xinhua) -- Botsvana'nın başkenti Gaborone'da montajı yerli olarak yapılan ilk parti elektrikli araçlardan birini deneyimleyen Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi (solda), 7 Ekim 2024.

Gaborone'de Pazartesi günü, iki Çinli araç üreticisinin desteğiyle montajı yerli olarak yapılan ilk elektrikli araç grubunun tanıtımı yapıldı. (Fotoğraf: Tshekiso Tebalo/Xinhua)