Boyabat Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yenicamili Köyü Muhtarı Halil Doğramacı Seçildi

Güncel

Boyabat Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Yenicamili Köyü Muhtarı Halil Doğramacı getirildi.

Boyabat Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seçime tek listeyle katılan Halil Doğramacı, seçime katılan 85 üyenin tamamının oylarını alarak başkanlığa seçildi.

Doğramacı, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Arkadaşlar bana destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben elimden geldiğince siz değerli arkadaşlarımın kendisine ait ya da köyüne ait bir sorun olduğunda çözüm için elimden geleni yapacağımı ifade ediyorum. Bizler birlik beraberlik içinde sorunlarımızı da sevinçlerimizi de birlikte paylaşacağız. Öncelikle hepinizin muhtarlık görevini ve hizmetlerini en iyi şekilde yapacağınızdan emin olarak başarı dileklerimi sunuyorum. Allah yardımcımız olsun." dedi.