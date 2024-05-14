Boyabat'ta Engelliler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Boyabat'ta Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Boyabat\'ta Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, özel eğitimli öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu. Kaymakam Enver Yılmaz, öğrencilerin sergilediği gösteriyi beğeniyle izlediğini belirtti ve emeği geçenleri tebrik etti. Programda ayrıca özel bireylerce hazırlanan resim ve el sanatları sergisi de açıldı.

14.05.2024 16:27
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, özel eğitimli öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunarak, çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, özel bireylerce hazırlanan gösteriyi beğeniyle izlediğini söyledi.

Programda emeği geçenleri tebrik eden Yılmaz, "Öğrencilerimiz sahnede öyle güzel şiirler, şarkılar, oyunlar sergilediler ki aldıkları eğitim ve becerilerle topluma engel değil, destek olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra özel bireylerce hazırlanan resim ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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