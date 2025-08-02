Boyabat\'ta Gençler Tarımda Bilgilendirildi

Boyabatlı gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Fikirden Hasada" programı kapsamında çilek tarlalarında tarımsal üretim hakkında bilgilendirme programı düzenlendi.

Tarım sektöründe yenilikçi girişimciliği teşvik etmek amacıyla "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı" kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Boyabat Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri ve gönüllü gençler, proje ortağı olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri ile Bağlıca köyünde bulunan Adem Tabak'ın çilek tarlasına konuk oldu.

Gençler, ziraat mühendisleri ve çilek üreticisi Tabak tarafından çilek üretimi, bakımı, hasadı ile gençlere ve tarıma verilen destekler konusunda bilgilendirildi.

Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, programın gençlerin tarım alanındaki yaratıcı fikirlerini geliştirmelerine, projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar hayata geçirmelerine destek olmayı hedeflediğini söyledi.

Projenin amaçlarından birinin gençlerin tarıma ilgisini artırmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Erdem, "Etkinlik sonrası gençlerden gelen soruları irdelediğimizde, çilek hasadı faaliyetinin çok iyi geçtiğini, tarıma bakış açılarının değiştiğini, bu konuda araştırma yapacaklarını, devletin tarım için gençlere verdiği hibelerin miktarını duyunca mutlu olduklarını gördük. Bu da projenin ne kadar faydalı ve yerinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca tarımın üretim ve ticari boyutları dışında tarım turizmi olduğunu da öğrenmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında değişik tarım işletmelerini ziyaret edeceklerini, yaban mersini, pancar gibi katma değeri bulunan ürünlerle ilgili bilgilendirme yapacaklarını dile getiren Erdem, 19 Ağustos'ta 15 genci Konya'daki tarım kampına göndereceklerini kaydetti.