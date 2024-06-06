Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Boyabat\'ta Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde, HEM kurslarına katılan kursiyerlerin ürünleri sergilendi. Merkez müdürü Nuri Aslan, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 226 kurs açtıklarını ve 3 bin 847 kursiyerin katıldığını belirtti. Açılışa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve diğer ilgililer de katıldı.

06.06.2024 13:48
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi binasında açılan sergide, HEM kurslarına katılan kursiyerlerce yapılan ürünler sergilendi.

Merkez müdürü Nuri Aslan, burada yaptığı konuşmada, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 226 kurs açtıklarını söyledi.

Kurslara 3 bin 847 kursiyerin katıldığını vurgulayan Aslan, "Kurslara katılan kursiyerlerimize usta öğreticilerimiz tarafından gerekli her türlü eğitim verilmiştir. Bugün de verilen eğitimlerin meyvelerini görmekten mutluluk duyduk." dedi.

Açılışa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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