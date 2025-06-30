Boyabat'ta Hükümlülere İş İmkanı Protokolü - Son Dakika
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Boyabat'ta Hükümlülere İş İmkanı Protokolü

Boyabat\'ta Hükümlülere İş İmkanı Protokolü
30.06.2025 14:49
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Boyabat'ta, hükümlülerin topluma kazandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı ve belediye iş birliği yaptı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Boyabat Belediyesi arasında, açık ceza infaz kurumunda kalan hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından imzalanan protokole göre, açık ceza infaz kurumunda kalan ve şartları uyan hükümlüler, belediyeye ait park ve bahçelerde temizlik işlerinde çalışabilecek.

Belediye Başkanı Hasan Kara, protokol imza programında yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün her iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi.

Bu tür ortak çalışmaların kamu yararı gözettiğini aktaran Kara, "Hükümlülerin belediyemize ait iş alanlarında çalışmalarına olanak sağlayan protokolümüzü imzaladık. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu protokolle hükümlülerin topluma daha hızlı adapte olmalarına destek olacağız." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, protokol imza programında yaptığı konuşmada, hükümlülerin iyileştirilmelerini temel amaç edinen protokolün güzel sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, Boyabat Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta Hükümlülere İş İmkanı Protokolü - Son Dakika

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