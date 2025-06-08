Boyabat'ta Kurban Bayramı Kutlaması

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul eden Yılmaz, milletçe birlik ve beraberliklerini pekiştiren Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların kırgınlıkları unutturan, sevgi, hoşgörü ve merhametin hakim olduğu özel zamanlar olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nın en önemli anlamlarından biri de paylaşmaktır. İhtiyaç sahiplerini gözetmek, yetimi, yoksulu, kimsesizi unutmamak bu güzel bayramı hep birlikte en anlamlı şekilde yaşamamıza vesile olacaktır. Allah yapmış olduğunuz ibadetleri kabul, tekrarına erişmeyi nasip etsin inşallah. Bayram münasebetiyle ilçemizin yaylalarını ziyaret ettim. Gurbetten çok sayıda hemşehrilerimizin gelmiş olduğunu gördüm. Şenlik içinde bir bayram geçmesi beni mutlu etti. Köylerimizde, yaylalarımızda vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olması da beni memnun etti."

Kara da katılımcıların bayramlarını kutladı.