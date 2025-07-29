Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik fabrikasının bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Osman Arpacıoğlu'nun kullandığı 57 ABY 876 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde yol kenarındaki çeltik fabrikasının bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Arda Arpacıoğlu, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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