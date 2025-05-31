Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçe merkezinde seyreden Furkan Demirkol idaresindeki 57 ABF 001 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
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