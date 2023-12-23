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Sinop'ta Otomobil Refüjdeki Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta Otomobil Refüjdeki Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Yaşar K. yönetimindeki bir otomobil, Osmanköy mevkisinde refüjdeki bariyere çarparak savruldu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibi tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop\'ta Otomobil Refüjdeki Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı
23.12.2023 - 12:35,
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Sinop'un Boyabat ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar K. (42) yönetimindeki 06 CSP 096 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde refüjdeki bariyere çarparak savruldu.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta Otomobil Refüjdeki Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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