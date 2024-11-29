Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.D'nin kullandığı 57 S 3125 plakalı öğrenci servisi, Çamlıca Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, S.G. yönetimindeki 06 BJP 129 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan lise öğrencileri R.G. ve B.D. ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta servis kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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