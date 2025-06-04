Boyabat\'ta Uzlaştırma Başarısı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2024 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u tarafların uzlaştırılmasıyla sonuçlandırıldı.

Uzlaştırmacılar Günü dolasıyla adliye binasında düzenlenen programda konuşan Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, uzlaştırma uygulamasının muhtemel iş yükünü hafifleterek adaletin hızlanmasına katkı sunduğunu söyledi.

Adliyelerinde 20 uzlaştırmacının görev yaptığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"2024 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u uzlaşmayla sonuçlandırılmış, yüzde 62 başarı sağlanmıştır. 2025 yılında ise bugüne kadar gelen 108 dosyadan 49'u uzlaşmayla sonuçlanmış olup, 28 dosyanın uzlaştırma işlemleri devam etmektedir. Emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları gösteren tüm uzlaştırmacılarımıza teşekkür ediyorum."