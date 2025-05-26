Boyabat\'ta Yangın Söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezi Camikebir Mahallesi Panayır Sokak'ta iki katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
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