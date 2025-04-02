Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

Ağdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi" suçlarından tutuklanmasının ardından halkı sokağa çağırdığını ve devam eden süreçte Türkiye ekonomisine yönelik "2 Nisan'da alışveriş yapmıyoruz" şeklinde boykot çağrısında bulunduğunu belirtti.

Hedefin yerli ve milli ekonomi olduğu değerlendirmesini yapan Ağdemir, haksız ticaret ve rekabet unsuru içeren, ekonomiyi sabote eden bu girişimlerden zarar gören esnafın tazminat davası açabileceğini ifade etti.

Ekonomik istikrarın ve toplumsal huzurun sarsılmaya çalışıldığı, tüm alışverişlerin kitlesel olarak yapılmamasının boykot değil "ekonomik sabotaj" girişimi olduğu görüşünü aktaran Ağdemir, devam eden soruşturmaların sonucunun beklenmesi gerektiğini, çeşitli kitlesel hareketler ile yargıyı etkilemeye çalışılmasının devlet faaliyetlerini sekteye uğratma çabalarının başarısızlığa mahkum olacağını belirtti.

Ağdemir, şunları kaydetti:

Bu davranışların demokrasi ve insan özgürlüğüne yönelik olduğu iddia edilse de çatışmaları teşvik, körükleme, kaos çıkarma girişimleri şuursuzluk olup, Türk milletinin güvenliği ve huzuruna yönelik tehlikeli sonuçlar doğuracak, samimi olmayan girişimlerdir. Demokrasi, hak, hukuk ve adaletin tesisi bireysel veya partisel çıkarlar uğruna değerleri yok saymak değil, samimiyetle toplumu kucaklayan, evrensel ahlak, bilimsel gerçekliği merkeze alan bir anlayışı ile sağlanabilir. Önce ülke menfaati gözetilmelidir.

İsrail'in sömürgeci anlayışını, küreselci emperyalist odakları, siyonistleri bunlara kulluk ve uşaklık edenleri, yerli ve milli ekonomiye zarar verenleri, devlete ve millete ihanet edenleri kınıyoruz. 'Boykot' adı altında yerli ve milli ekonomimize zarar verenlere, ülke huzurunu ve istikrarını hedef alan algı çalışmalarına itiraz eder, boykotun hak olduğunu, işgalin hukuksuz olduğunu belirterek devletimizin ve esnafımızın yanlarında olduğumuzu duyururuz."