Boykot Çağrılarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boykot Çağrılarına Tepki

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Ağdemir, boykot çağrılarını ekonomik sabotaj olarak nitelendirdi.

02.04.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

Ağdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi" suçlarından tutuklanmasının ardından halkı sokağa çağırdığını ve devam eden süreçte Türkiye ekonomisine yönelik "2 Nisan'da alışveriş yapmıyoruz" şeklinde boykot çağrısında bulunduğunu belirtti.

Hedefin yerli ve milli ekonomi olduğu değerlendirmesini yapan Ağdemir, haksız ticaret ve rekabet unsuru içeren, ekonomiyi sabote eden bu girişimlerden zarar gören esnafın tazminat davası açabileceğini ifade etti.

Ekonomik istikrarın ve toplumsal huzurun sarsılmaya çalışıldığı, tüm alışverişlerin kitlesel olarak yapılmamasının boykot değil "ekonomik sabotaj" girişimi olduğu görüşünü aktaran Ağdemir, devam eden soruşturmaların sonucunun beklenmesi gerektiğini, çeşitli kitlesel hareketler ile yargıyı etkilemeye çalışılmasının devlet faaliyetlerini sekteye uğratma çabalarının başarısızlığa mahkum olacağını belirtti.

Ağdemir, şunları kaydetti:

Bu davranışların demokrasi ve insan özgürlüğüne yönelik olduğu iddia edilse de çatışmaları teşvik, körükleme, kaos çıkarma girişimleri şuursuzluk olup, Türk milletinin güvenliği ve huzuruna yönelik tehlikeli sonuçlar doğuracak, samimi olmayan girişimlerdir. Demokrasi, hak, hukuk ve adaletin tesisi bireysel veya partisel çıkarlar uğruna değerleri yok saymak değil, samimiyetle toplumu kucaklayan, evrensel ahlak, bilimsel gerçekliği merkeze alan bir anlayışı ile sağlanabilir. Önce ülke menfaati gözetilmelidir.

İsrail'in sömürgeci anlayışını, küreselci emperyalist odakları, siyonistleri bunlara kulluk ve uşaklık edenleri, yerli ve milli ekonomiye zarar verenleri, devlete ve millete ihanet edenleri kınıyoruz. 'Boykot' adı altında yerli ve milli ekonomimize zarar verenlere, ülke huzurunu ve istikrarını hedef alan algı çalışmalarına itiraz eder, boykotun hak olduğunu, işgalin hukuksuz olduğunu belirterek devletimizin ve esnafımızın yanlarında olduğumuzu duyururuz."

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gökhan Ağdemir, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boykot Çağrılarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı

16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
15:20 Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:31 Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
08:22 IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
08:07 TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
08:06 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
07:41 Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
07:40 Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 17:30:01. #7.13#
SON DAKİKA: Boykot Çağrılarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement