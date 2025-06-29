Bozdoğan\'daki Yangına Müdahale Devam Ediyor

EKİPLER YANGINA KARADAN MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, gece olduğu için müdahaleye karadan devam ediyor.

Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),