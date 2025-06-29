EKİPLER YANGINA KARADAN MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, gece olduğu için müdahaleye karadan devam ediyor.
Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),
Son Dakika › Güncel › Bozdoğan'daki Yangına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?