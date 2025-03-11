Bozhane Limanı Yenilendi, Gemi Trafiğine Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozhane Limanı Yenilendi, Gemi Trafiğine Açıldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 200 milyon lira yatırımla Bozhane Limanı'nı yenileyerek gemi yükleme ve boşaltma işlemlerine başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, modern teknolojiyle yapılan limanın Ereğli'ye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

11.03.2025 17:12  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı ve gemi yükleme – boşaltma işlemleri başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, zor şartlara rağmen Ereğli'nin geleceğini düşünerek 200 milyonluk bir yatırımla limanı tamamladıklarını belirterek, " Fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, en yeni teknolojiyle yapılan ve bölgenin en sağlam limanı olan Bozhane Limanı Ereğl'mize, ithalat ve ihracat yapan firmalara hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ilçenin geleceği için çok önemli bir çalışmayı sonuçlandırdı, Bozhane Limanı yenileme çalışmalarını tamamlayarak gemi trafiğine açıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gemilerin yükleme – boşaltma işlemlerine başladığı Bozhane Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Tat Metal, Çınar Boru, Boskay ve Özdemir boru için gelen LUCIANA C, WILSON BREST, IRENA yük gemilerinin iskeleye yanaşmasıyla başlayan ithalat ve ihracatın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Bir çok alanda ekonomik sıkıntılar had safhada. Bundan doğal olarak belediyeler de etkilendi. Ama buna rağmen Bozhane Limanı'nı Ereğli'nin ithalat ve ihracat geleceği, belediyenin gelirleri açısından önemsediğimiz için öz kaynaklarımızdan 200 milyon bir harcama yaparak Bozhane limanını fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, en yeni teknolojiyle yapılan ve bölgenin en sağlam limanı haline getirdik. Gemiler yükleme-boşaltma işlemlerine başladı. Limanımıza Ulaştırma Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren işletme izni verildi. İskelemizin kuzey kısmında denizdibi tarama işlemleri tamamlandı, derinlik 9 metre. Kuzey iskelemize Liman Başkanlığı'nın onayı ile 7 ile 7,5 draftlık gemiler ile hizmet vermeye başladık.

Limanda ayrıca Ulaştırma Bakanlığı Tarama Dairesi tarafından Denizdibi Taramam faaliyeti devam ediyor. Limanın güney kısmı 5,30 draft, 4,60 draftlık gemi trafiğine açık. İskelenin güney tarafındaki tarama işlemi bittikten sonra 6,5 ile 7 draftlık gemilere hizmet vermeye başlayacaktır.

Ereğli'nin geleceği için çok önemsediğim bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ulaştırma Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerde katkıları nedeniyle Milletvekili Saffet Bozkurt'a, bakanlık yetkililerine ve bu işi sonuca ulaştırmak için gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bozhane Limanı, Ereğlimize, ithalat ve ihracat yapan firmalara hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Halil Posbıyık, Yerel Yönetim, Doğal Afet, Denizcilik, Bozhane, Ekonomi, Güncel, Ereğli, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozhane Limanı Yenilendi, Gemi Trafiğine Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı

16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:58 Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
23:16 Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
23:05 Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 17:59:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bozhane Limanı Yenilendi, Gemi Trafiğine Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.