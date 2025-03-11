Bozhane Limanı Yenilendi, Gemi Trafiğine Açıldı

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı ve gemi yükleme – boşaltma işlemleri başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, zor şartlara rağmen Ereğli'nin geleceğini düşünerek 200 milyonluk bir yatırımla limanı tamamladıklarını belirterek, " Fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, en yeni teknolojiyle yapılan ve bölgenin en sağlam limanı olan Bozhane Limanı Ereğl'mize, ithalat ve ihracat yapan firmalara hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ilçenin geleceği için çok önemli bir çalışmayı sonuçlandırdı, Bozhane Limanı yenileme çalışmalarını tamamlayarak gemi trafiğine açıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gemilerin yükleme – boşaltma işlemlerine başladığı Bozhane Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Tat Metal, Çınar Boru, Boskay ve Özdemir boru için gelen LUCIANA C, WILSON BREST, IRENA yük gemilerinin iskeleye yanaşmasıyla başlayan ithalat ve ihracatın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Bir çok alanda ekonomik sıkıntılar had safhada. Bundan doğal olarak belediyeler de etkilendi. Ama buna rağmen Bozhane Limanı'nı Ereğli'nin ithalat ve ihracat geleceği, belediyenin gelirleri açısından önemsediğimiz için öz kaynaklarımızdan 200 milyon bir harcama yaparak Bozhane limanını fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, en yeni teknolojiyle yapılan ve bölgenin en sağlam limanı haline getirdik. Gemiler yükleme-boşaltma işlemlerine başladı. Limanımıza Ulaştırma Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren işletme izni verildi. İskelemizin kuzey kısmında denizdibi tarama işlemleri tamamlandı, derinlik 9 metre. Kuzey iskelemize Liman Başkanlığı'nın onayı ile 7 ile 7,5 draftlık gemiler ile hizmet vermeye başladık.

Limanda ayrıca Ulaştırma Bakanlığı Tarama Dairesi tarafından Denizdibi Taramam faaliyeti devam ediyor. Limanın güney kısmı 5,30 draft, 4,60 draftlık gemi trafiğine açık. İskelenin güney tarafındaki tarama işlemi bittikten sonra 6,5 ile 7 draftlık gemilere hizmet vermeye başlayacaktır.

Ereğli'nin geleceği için çok önemsediğim bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ulaştırma Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerde katkıları nedeniyle Milletvekili Saffet Bozkurt'a, bakanlık yetkililerine ve bu işi sonuca ulaştırmak için gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bozhane Limanı, Ereğlimize, ithalat ve ihracat yapan firmalara hayırlı uğurlu olsun."