Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
R.T. idaresindeki 02 YD 109 plakalı minibüs, kırsal Koçhisar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Bozova'da Minibüs Devrildi: 6 Yaralı - Son Dakika
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