Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Polis Haftası'nı Kutladı

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, görevleri başındaki tüm polislerin Polis Haftası'nı kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyarette beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleri ile Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir'le bir süre görüşerek sohbet etti, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.

Bakkalcıoğlu, ilçenin güvenliğini sağlayan polislerin görevlerini zor şartlarda yerine getirdiklerini belirterek, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünde, halkımızın huzur ve güvenliği için büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.