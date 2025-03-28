Bozüyük'te Evlenecek Çiftler Destekleniyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan ilk çiftin nikah şahitliğini Bilecik Valisi Şefik Aygöl yaptı.

Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi'ndeki törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz evlilik kredisinden faydalanan 25 yaşlarındaki Rozarin Naz ile Mehmet Nur Öter çifti, Vali Aygöl'ün şahitliğinde evliliğe adım attı.

Aygöl, törende yaptığı konuşmada, Türkiye nüfusunun azalma eğiliminde olduğunu söyledi.

Bu sebeple devletin hayatlarını birleştirecek genç çiftlere 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi uygulaması sunduğunu belirten Aygöl, "Bugün sevgili gelin ve damadımız da Aile ve Gençlik Fonu'ndan, Bilecik'te krediye ilk başvurup faydalanan ailemiz oldu." dedi.

Rozarin Naz ve Mehmet Nur Öter ise dünyaevine adım atmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kredi sayesinde masraflarının hafiflediğini anlatan çift, evlenecek çiftlere krediden yararlanma tavsiyesinde bulundu.

Fotoğraf çekimiyle sona eren nikaha, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile çiftin aileleri ve yakınları katıldı.