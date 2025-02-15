Bozyazı'da Anne Baba Olmak Konferansı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" düzenlendi.
Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara Akademisyen Yazar Prof. Dr. Halit Ertuğrul tarafından "Günümüzde Anne Baba Olmak Konferansı" verildi.
Konferansın ardından Ertuğrul, kitaplarını imzaladı.
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