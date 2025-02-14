Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
L.Ç. idaresindeki 06 AN 8414 plakalı otomobil ile E.U. yönetimindeki 33 ALU 353 plakalı motosiklet Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.U, 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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