Bozyazı'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bozyazı'da Kaza: 1 Yaralı

Bozyazı\'da Kaza: 1 Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

14.02.2025 17:21
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

L.Ç. idaresindeki 06 AN 8414 plakalı otomobil ile E.U. yönetimindeki 33 ALU 353 plakalı motosiklet Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.U, 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozyazı'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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