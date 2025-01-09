Bozyazı Kaymakamı'nden Önemli Mesajlar

Güncel

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 10 Ocak İdareciler Günü ile Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, devlet politikalarının başarılı bir şekilde uygulanmasında, kamu hizmetlerinin vatandaşları memnun edecek bir hassasiyetle sunulmasında en önemli sorumluluğun mülki idare amirlerinde olduğunu belirtti.

Mesajında İdareciler Günü'nü kutlayan Topsakaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de tebrik etti.

Gazeteciliğin iletişim çağında en önemli mesleklerden biri olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, doğru, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. Bundan dolayı gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir." ifadesini kullandı.