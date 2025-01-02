BP'nin LNG Projesinde İlk Gaz Akışı

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İngiliz enerji şirketi BP'nin Senegal ve Moritanya sularında deniz üzerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi Greater Tortue Ahmeyim'de (Büyük Kaplumbağa Ahmeyim-GTA)" ilk gaz akışı gerçekleşti.

Moritanya ve Senegal Enerji Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, GTA FAZ 1'de, gaz kuyularından çıkan gazın, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre açıkta bulunan yüzen üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) gemisine akışının başladığı duyuruldu.

FPSO'da su ve kirlilikten arındırılacak gaz, boru hattıyla 10 kilometre açıkta bulunan yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (FLNG) gemisine aktarılacak.

Burada kriyojenik olarak soğutulacak ve sıvılaştırılacak olan doğal gaz, depolandıktan sonra ihracat için LNG taşıyıcılarına yüklenecek.

Senegal ve Moritanya açıklarında 2015'te keşfedilen gaz sahasında 20 yıl boyunca her yıl 2,3 milyon ton LNG üretilmesi planlanıyor.

Çalışmaların 2019'da başladığı GTA projesinde BP'nin yüzde 61, Teksas merkezli Kosmos Energy'nin yüzde 29 ve Senegal ve Moritanya kamu şirketlerinin ise yüzde 10 payı bulunuyor.

Gaz sahasında 15 milyar metreküplük rezervin olduğu tahmin ediliyor.