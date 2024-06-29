Bremenli Gençler İzmir'e Geldi - Son Dakika
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Bremenli Gençler İzmir'e Geldi

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Bremenli gençler, Kardeş Kentler Birliği projesi kapsamında İzmir'e geldi. İzmir'de çeşitli etkinlik ve atölyelere katılan gençler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı da ziyaret etti. Proje, iki kent arasında gençlerin katılımını yoğunlaştırmayı ve kardeş kent ilişkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

29.06.2024 12:02  Güncelleme: 13:55
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(İZMİR)- Bremenli gençler, Kardeş Kentler Birliği projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir'e geldi. İzmir'de çeşitli etkinlik ve atölyelere katılan Bremenli gençler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı da ziyaret etti.

Proje, Almanya'nın Bremen kenti ile İzmir'deki gençlerin siyasi, sosyal katılımını, demokratik karar alma süreçlerine ilişkin farkındalığı ve bağlılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlikler, iki kent arasında kalıcı bir anlayış ve iş birliği köprüsü kurarak gençlerin katılımını yoğunlaştırmak ve kardeş kent ilişkisini güçlendirmek amacıyla yapıldı.

Bir haftalık programda ilçe belediye ziyaretlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan atölye ve etkinliklere katılan gençler, İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Tarihi Saat Kulesi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezen Bremenli gençler, İzmir'i çok beğendiklerini ifade etti.

"Atölyeler beni çok etkiledi"

Bremen heyetinde yer alan gençlerden Fabio Fangmann, "Burada olmaktan çok mutluyum. Atmosfer güzel ve insanlar dost canlısı. Misafirperverlikten çok hoşlandım. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir ekibinin Bornova'da bulunan gençlik yerleşkesi çok hoşuma gitti, oradan tüm İzmir manzarasını seyrettim. Yerleşkede yapılan atölyeler de beni çok etkiledi" dedi.

"İzmirli gençler siyasette aktif"

Milena Langholf ise "İzmir gerçekten çok güzel bir şehir. Burada geçirdiğimiz zamandan çok keyif aldık. Birçok farklı politikacıyla bir araya geldik ve çok güzel işler yaptık. İzmir'deki gençlerin siyasi katılım konusunda aktif olduğunu görerek onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştık. İzmir kozmopolit bir yer. Bunun gençler üzerindeki etkisi çok büyük. Gençlerin İzmir'de iyi bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"İzmirli gençler Bremen'i ziyaret edecek"

Bremenli gençlere, program boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü görevlileri ve Türk gençler eşlik etti. Şube müdürlüğünde görevli Cenk Öz, "Gençler hem kültür, hem de politika konusunda İzmir'de yapılan işleri yerinde gördü. Buradaki ve Bremen'deki gençlerin yaptığı işleri karşılıklı olarak öğrenip deneyim paylaşımında bulundular. Bremenli gençler İzmir'i çok beğendi. Misafirperverlikle karşılaştıklarını söylediler. Proje kapsamında önümüzdeki yıl Türkiye'den gençler Bremen'i ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Bremen, İzmir, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bremenli Gençler İzmir'e Geldi - Son Dakika

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