Brezilya, ABD'nin Gümrük Vergisini Eleştirdi

BRASİLİA, 13 Mart (Xinhua) -- Brezilya hükümeti, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararını "haksız ve hatalı" bir adım olarak niteledi.

Çarşamba günü Brezilya Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Söz konusu tedbirler, 2024 yılında toplam 3,2 milyar dolar düzeyinde olan Brezilya'nın ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına ciddi darbe vuracaktır" denildi.

"İki ülke arasındaki tarihi işbirliği ve ekonomik entegrasyon" açısından kararın haksız olduğunun kaydedildiği açıklamada Brezilya'nın, ABD'den çelik kömürü ihracatında üçüncü sırada, ABD'ye yarı mamul çelik ihracatındaysa ilk sırada geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ABD'nin, Brezilya ile uzun süredir devam eden ve 2024 yılında sadece mal ticaretinde yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan bir ticaret fazlası olduğu da ifade edildi.

Brezilya'nın önümüzdeki haftalarda "ABD'nin aldığı tedbirlerin zararlı etkilerine karşı meşru ulusal çıkarları korumak" amacıyla verilebilecek olası tüm ticari yanıtları araştıracağı belirtildi.