Brezilya BRICS Dönem Başkanlığını Üstlendi

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SAO PAULO, 2 Ocak (Xinhua) -- Brezilya çarşamba günü Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun dönem başkanlığını üstlendi. Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada ülkenin Küresel Güney işbirliğini güçlendirmeye odaklanan bir gündem izleyeceği belirtildi.

Brezilya'nın uluslararası yönetişimin reforma tabi tutulması ve üyeler arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmaların oluşturulmasına da yoğunlaşacağı belirtildi.

Açıklamada, "Grup, Küresel Güney ülkeleri arasında kilit öneme sahip bir siyasi ve diplomatik forumlardan biridir ve çeşitli sektörlerdeki işbirliğine odaklanmaktadır" denildi.

Gündemin kilit öneme sahip hedefleri arasında üyeler arasındaki ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması amacıyla ödeme sistemlerinin geliştirilmesi, yapay zekanın kapsayıcı ve sorumlu yönetişiminin teşvik edilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik finansman mekanizmalarının iyileştirilmesi yer alıyor.

Gündemde Küresel Güney ülkeleri arasında, halk sağlığı ve BRICS'in kurumsal yapısının güçlendirilmesi alanları başta olmak üzere işbirliğine dayalı projelere de vurgu yapılıyor.

Bu yılın sonuna kadar dönem başkanlığı yapacak olan Brezilya ayrıca gündemin önceliklerini görüşüp uygulamak üzere üye ülkelerin temsilcilerinin bir araya geldiği grup toplantıları düzenleyip bu toplantılara nezaret edecek.