Brezilya'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

SAO PAULO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre salı günü yerel bir havalimanından havalanan uçak, Sao Jose do Rio Preto kentinin meskun olmayan bir bölgesine düştü.

Brezilya'nın GloboNews haber ağının, itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberinde pilot eğitimi amacıyla kullanılan uçakta bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedenine yönelik yerel polis ve Brezilya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Havacılık Kazaları Araştırma ve Önleme Merkezi tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.