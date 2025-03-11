Brezilya'da Evsizlere Ait Bina Yandı: 4 Ölü

SAO PAULO, 11 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde evsizlerin kaldığı bir binanın ateşe verilmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay, Sao Jose dos Campos kent merkezinde pazartesi günü erken saatlerde meydana geldi.

Sao Jose dos Campos polisi, binada bulunan bir kanepeyi ateşe veren 42 yaşındaki adamın olay yerinde gözaltına alındığını bildirdi. Yangının daha sonra tüm binaya yayıldığı belirtildi.

20 kişinin yangın sırasında binada olduğunu belirten polis yetkilileri, aralarında iki kadının da bulunduğu 50-61 yaşlarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Yaralılar vakit geçirmeksizin yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Polis yetkilileri, vakayı ihmal suretiyle kasten öldürme suçu olarak sınıflandırdı ve olayla ilgili soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Evsizlerin kaldığı binayı işleten Mağdurlara Yardım Topluluğu, kundaklama olayından dolayı "derin üzüntü" duyduklarını belirtti.