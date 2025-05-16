Brezilya'da Kuş Gribi Salgını

Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ticari kümes hayvanlarında ilk kez kuş gribi salgınının yayıldığını doğruladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güneydeki Rio Grande do Sul eyaletinde bir tesiste ticari kümes hayvanlarında ilk kez kuş gribi virüsünün yayıldığı doğrulandı.

Yalnızca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla değil, aynı zamanda sektörün üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini korumak için de bir acil durum planının devreye alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca Brezilya'nın ticaret ortakları ve yetkili kurumlarının konu hakkında bilgilendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, kuş gribi virüsünün insanlara bulaşma riskinin düşük olduğu belirtilirken, virüsün çoğunlukla enfeksiyon kapmış canlı ya da ölü kuşlarla yakın temas yoluyla bulaştığı ifade edildi.

Ayrıca, hastalığın kümes hayvanlarının etinin veya yumurtasının tüketilmesi sebebiyle bulaşmadığı aktarıldı.

Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanı Carlos Favaro ise salgın nedeniyle Çin'in Brezilya'dan kümes hayvanı ithalatını 60 gün boyunca durdurduğunu açıkladı.