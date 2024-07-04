Brezilya'da Sel Felaketi: En Az 180 Kişi Hayatını Kaybetti

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SAO PAULO, 4 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde haftalardır etkisini sürdüren sel felaketi nedeniyle en az 180 kişi hayatını kaybederken 32 kişiye ise ulaşılamıyor.

Sivil savunma ajansının Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre 29 Nisan'da başlayan ve günlerce devam eden sağanak yağışlar, eyaletteki birçok kenti sular altında bıraktı. Haziran ortasında sellerin seviyesinin azalmaya başlamasıyla beraber kurtarma ve yardım çalışmaları başladı.

Eyalet başkenti Porto Alegre'nin de aralarında bulunduğu 478 kent ve kasabada yaşayan 2.398.255 kişi şiddetli hava koşullarından etkilendi. Açıklamada, fırtınaların en şiddetli olduğu dönemde 450.000'den fazla kişinin tahliye edildiği bilgisine de yer verildi.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından yeniden inşa çalışmalarını denetlemek üzere görevlendirilen Sosyal İletişim Bakanı Paulo Pimenta, Brezilya hükümetinin, Rio Grande do Sul'a yardım ve yeniden inşa faaliyetleri için 85,7 milyar real (yaklaşık 15,4 milyar ABD doları) tahsis ettiğini belirtti.

Ülkenin Uruguay ve Arjantin sınırında yer alan tarım eyaleti Rio Grande do Sul, felaket nedeniyle rekor ekonomik kayıplar yaşadı.