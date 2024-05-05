Brezilya'da sel nedeniyle köprü çöktü - Son Dakika
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Brezilya'da sel nedeniyle köprü çöktü

Brezilya\'da sel nedeniyle köprü çöktü

Brezilya'nın Rio Grande Do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucunda bir köprü çöktü. Sel ve sağanak yağışlar nedeniyle can ve mal kaybı yaşandı. Sivil Savunma, 56 kişinin öldüğünü, 67 kişinin kaybolduğunu ve 74 kişinin yaralandığını açıkladı. Felaket durumu ilan edilen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

05.05.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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ANKARA/RIO GRANDE DO Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Rio Grande Do Sul kentindeki bir köprü çöktü.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağışlar can ve mal kaybı yaşanmasına neden oldu.

Eyaleti Doğu-Batı yönünde kesen RSC 287 otoyolu üzerindeki bir köprü, sel ve şiddetli sağanak nedeniyle çöktü.

Yetkililer, sürücüleri bölgeden uzak durarak alternatif güzergahlar kullanmaları konusunda uyardı.

Eyalete bağlı Sivil Savunma, sellerde 56 kişinin yaşamını yitirdiğini, 67 kişinin kaybolduğunu ve 74 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yetkililer, sellerden 377 bin 497 kişinin olumsuz etkilendiğini, 281 kasabada ciddi hasar oluştuğunu ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetmişti.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, dün yaptığı basın açıklamasında, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların felaket bölgesinden tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini belirtmişti.

Bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inaico Lula da Silva, hükümet olarak eyalete tam destek verdiklerini dile getirerek, "Tüm ihtiyaçların karşılanması için federal hükümet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Hasarın onarılması için yüzde 100 destek vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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