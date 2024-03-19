Brezilya'da Şelaledeki Su Yükselmesi Sonucu 3 Genç Hayatını Kaybetti

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SAO PAULO, 19 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin Paranavai kentinde bir şelalede serinlemeye çalışan üç genç, suyun aniden yükselmesi sonucu hayatını kaybetti, bir kişi ise kayboldu.

Yerel itfaiye departmanından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Pazar günü akşam üstü bir etkinlikte bölge sakinleri ve turistler tarafından dinlenme amaçlı kullanılan şelalede suyun hacminin aniden artması sonucu toplam 8 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekipleri kaybolan 43 yaşındaki kadını arama çalışmalarına Pazartesi günü de devam etti.

Parana eyaletinin yağmur ölçüm sistemi, şelalenin başlangıç noktasına 53 milimetre yağmur yağdığını bildirdi. GloboNews haber ağının bildirdiğine göre bu yağışlarla yükselen su, ağaç ve kayaları yerlerinden sökerek sürüklemeye başladı ve şelalede serinleyen kişilerin üzerine sürükledi.