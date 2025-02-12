Brezilya'dan ABD'ye Tepki - Son Dakika
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Brezilya'dan ABD'ye Tepki

Brezilya, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisine karşılık vereceğini açıkladı.

12.02.2025 20:18
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Brezilya'nın Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Bakanı Alexandre Padilha, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ilişkin, "Eğer Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz, Brezilya da ABD'den ihraç edilen ürünleri vergilendirerek karşılık verecektir." dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Padilha, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözlerini hatırlatarak, "Başkan Lula, her zaman çok net bir şekilde şunu söylemiştir: 'Ticaret savaşları, kimseye fayda sağlamaz.'" ifadesini kullandı.

"Brezilya, herhangi bir ticaret savaşına girmiyor ve girmeyecek." diyen Padilha, ABD'ye karşılık vereceklerini vurgulayarak, "Eğer Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz, Brezilya da ABD'den ihraç edilen ürünleri vergilendirerek karşılık verecektir. Bu kadar basit." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Amerikan Ticaret Odası (AMCHAM) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin önemine işaret ederek, "Son yıllarda rekorlar kıran ikili ticareti korumak için müzakere edilmiş bir çözüm çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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