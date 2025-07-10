Brezilya'dan Trump'a Tepki

SAO PAULO, 10 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, gümrük vergilerini tek taraflı artırma girişimlerine Brezilya'nın ekonomik karşılıklılık yasası çerçevesinde karşılık vereceklerini söyledi.

Lula çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba öğleden sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla ilgili olarak şunu vurgulamak isterim ki, bağımsız kurumlara sahip egemen bir ülke olan Brezilya, kimsenin vesayetini kabul etmeyecektir" dedi.

Lula, "Brezilya ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde ABD'nin sözde açık verdiği iddiası yanlıştır. ABD hükümetinin kendi istatistikleri, son 15 yılda Brezilya ile mal ve hizmet ticaretinde ABD'nin 410 milyar dolar fazla verdiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu açıklamasında ABD'ye ithal edilen Brezilya ürünlerine 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu.