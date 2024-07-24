Brezilya Devlet Başkanı Lula, Çin ile Stratejik Ortaklık Kurmayı Umut Ediyor - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Lula, Çin ile Stratejik Ortaklık Kurmayı Umut Ediyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin'in Brezilya'nın ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, iki ülke arasında yeni bir stratejik ortaklık kurmayı umduklarını söyledi. Lula, Çin'in büyümesinin dikkate değer olduğunu ve Brezilya'nın bilimsel ve teknolojik gelişimi için Çin'in önemli bir ortak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Lula, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu'na katılarak Brezilya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılma olasılığını Çinli yetkililerle görüşeceğini belirtti.

24.07.2024 14:56
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BRASILIA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya'nın ekonomik büyümesinde Çin'in önemli bir rol oynadığını belirtti ve Brezilya'nın iki ülke arasında "yeni bir stratejik ortaklık" kurmayı umduğunu söyledi.

Pazartesi günü yabancı muhabirlerle bir araya gelen Lula, Xinhua'nın sorusu üzerine, ülkesinin Çin ile "son derece yakın" bir ilişki kurma niyetinde olduğunu belirtti.

Çin'in son 40 yıldaki büyümesinin dikkate değer olduğunu ve Brezilya'nın Çin'in kalkınma deneyiminden öğreneceği çok şey olduğunu belirten Lula, ülkesinin bilimsel ve teknolojik gelişimi için Çin'in çok önemli bir ortak olduğunu da sözlerine ekledi.

Brezilya lideri, Kasım ayında Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu'na ilk kez konuk olarak katılacağını ve burada Brezilya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılma olasılığını Çinli yetkililerle görüşmeyi planladığının altını çizdi.

Lula, "Hangi pozisyonda oynayacağımızı bilmek istiyorum, çünkü yedek oyuncu olmak istemiyoruz, ilk kadroda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Lula, Çin ile Stratejik Ortaklık Kurmayı Umut Ediyor - Son Dakika

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