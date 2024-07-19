Brezilya İşçi Partisi lideri: ABD'nin Lula da Silva'ya yönelik casusluk faaliyetleri ulusal egemenliğe hakarettir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brezilya İşçi Partisi lideri: ABD'nin Lula da Silva'ya yönelik casusluk faaliyetleri ulusal egemenliğe hakarettir

Brezilya İşçi Partisi'nin genel başkanı Gleisi Hoffmann, ABD'nin Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin ulusal egemenliğe hakaret olduğunu belirtti. Hoffmann, gazeteci Fernando Morais'in açıklamalarına atfen, Lula da Silva'nın ABD istihbarat kurumları tarafından yakından izlendiğini ifade etti. Morais'in iddialarına göre, ABD'de hizmet veren bir hukuk firması, Lula da Silva hakkında üretilen belgelere erişebiliyor.

19.07.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAO PAULO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'da iktidardaki İşçi Partisi'nin genel başkanı ve milletvekili Gleisi Hoffmann, ABD'nin, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı elli yılı aşkın süredir yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin ulusal egemenliğe hakaret olduğunu belirtti.

Hoffmann, sosyal medya platformu X'te Perşembe günü yaptığı açıklamada gazeteci Fernando Morais'in Brezilya'daki ABD casusluk faaliyetlerine ilişkin ifşaatlarına atfen, Lula da Silva'nın sendika lideri ve siyasi aktivist olarak kariyeri boyunca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) dahil olmak üzere ABD'nin çok sayıda devlet kurumu tarafından yakından izlendiğini belirtti.

Morais, İşçi Partisi'ni kuran ve Brezilya'da halen üçüncü dönem devlet başkanlığını yürüten Lula da Silva hakkındaki "Lula" isimli biyografinin yazarı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Folha de Sao Paulo Perşembe günü, Morais'e ABD'de karşılıksız hizmet veren Pogust Goodhead hukuk firmasının, istihbarat raporları da dahil olmak üzere Lula da Silva hakkında üretilen ABD belgelerine erişebildiğini ileri sürdü.

Kaynak: Xinhua

Lula Da Silva, İşçi Partisi, Brezilya, Lula, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya İşçi Partisi lideri: ABD'nin Lula da Silva'ya yönelik casusluk faaliyetleri ulusal egemenliğe hakarettir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya İşçi Partisi lideri: ABD'nin Lula da Silva'ya yönelik casusluk faaliyetleri ulusal egemenliğe hakarettir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement