Brezilya İşçi Partisi lideri: ABD'nin Lula da Silva'ya yönelik casusluk faaliyetleri ulusal egemenliğe hakarettir

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SAO PAULO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'da iktidardaki İşçi Partisi'nin genel başkanı ve milletvekili Gleisi Hoffmann, ABD'nin, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı elli yılı aşkın süredir yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin ulusal egemenliğe hakaret olduğunu belirtti.

Hoffmann, sosyal medya platformu X'te Perşembe günü yaptığı açıklamada gazeteci Fernando Morais'in Brezilya'daki ABD casusluk faaliyetlerine ilişkin ifşaatlarına atfen, Lula da Silva'nın sendika lideri ve siyasi aktivist olarak kariyeri boyunca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) dahil olmak üzere ABD'nin çok sayıda devlet kurumu tarafından yakından izlendiğini belirtti.

Morais, İşçi Partisi'ni kuran ve Brezilya'da halen üçüncü dönem devlet başkanlığını yürüten Lula da Silva hakkındaki "Lula" isimli biyografinin yazarı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Folha de Sao Paulo Perşembe günü, Morais'e ABD'de karşılıksız hizmet veren Pogust Goodhead hukuk firmasının, istihbarat raporları da dahil olmak üzere Lula da Silva hakkında üretilen ABD belgelerine erişebildiğini ileri sürdü.