Brezilyalı Jonglör Ankara Trafiğinde Gösteri Yaptı

Başkent trafiğinde kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, Brezilyalı jonglör Rogerio Piva'nın gösterisiyle keyifli anlar yaşadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mucizeler Sirki'nde gösteri yapmak üzere Ankara'ya davet edilen Piva, insanları günlük rutininden çıkarmak ve bir an olsa da mutlu hissetmelerini sağlamak için başkent sokaklarında hünerini sergiledi.
Yoğun trafikte bunalan sürücüleri, trafiği tehlikeye atmadan eğlendirmek isteyen Piva, kırmızı ışık yandığı sırada lobutlarıyla gösteri yaptı. Başkentli sürücüler ve yayalar Piva'yı ilgiyle izledi ve cep telefonlarına kaydetti.
Piva, AA muhabirine, jonglörlüğe 14 yaşında Sao Paulo'da başladığını belirterek, "Brezilya'da çok fakir bir köydenim, şiddet dolu bir köydü. Bir gün çocuklara yönelik düzenlenen bir sosyal programa katıldım. Bu program birçok hayatı kurtardı, dans etmeyi ve sanat yapmayı öğrendik. Jonglörlük hikayem de böyle başladı." dedi.
Farklı ülkelerdeki sirklerde sahne aldığını ve hünerlerini 42 ülkede sergilediğini söyleyen Piva, "İşim beni bu dünyada özgür kılıyor ve seyahat ediyorum, size mutluluk veriyorum ve insanlardan mutluluk alıyorum." ifadesini kullandı.
"Onlara rutinleri dışında bir şey göstermek istiyorum"
Büyükşehirlerde insanların sürekli telaşlı şekilde bir yerlere yetişmeye çalıştıklarını anlatan Piva, insanlara rutin programları dışında bir şey göstermeyi ve mutlu hissettirmeyi istediğini söyledi.
Piva, sokağın gösteri için en demokratik yer olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Çünkü sokakta sadece görmek için duruyorsunuz. Para ödüyorsunuz ya da ödemiyorsunuz ama bana dikkatinizle karşılığını veriyorsunuz. Bu en iyisi. Parka gittiğimde, sokaklarda dolaştığımda aileler yanıma geliyor. Belki hiç sirke gitmemişlerdi ama benim gösterimle ilk kez sirki deneyimlediler. Gösterimin ardından bazen bana sarılıyorlar, takdir ediyorlar."
Sosyal medyada da olumlu tepkilerle karşılaştığını ifade eden Piva, "Bir kişi beni gördüğü için rutinini bırakıp bana gülümsediğinde, bir zafer kazanmış oluyorum." dedi.
"Devamlı böyle gösteriler olsun"
Gösteriyi seyreden sürücülerden Faruk Üst, "Gayet güzel bir gösteriydi. Bu tarz yerlerde devamlı böyle gösteriler olabilir. Güzel olacağını düşünüyorum." dedi.
Bülent Baranca ise sokakta bu tarz bir gösteriyle daha önce karşılaşmadığını belirterek, "Biraz şaşkınım bu konuda. Bence güzel bir şey." diye konuştu.
Kırmızı ışıkta bekleyen bir diğer sürücü Bayram Doğan da bu gösterinin kendisini tebessüm ettirdiğini ve oldukça eğlenceli bulduğunu söyledi.
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