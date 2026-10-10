Brüksel'de grevde çöpler kaldırımda kaldı, 12 Ekim eylemi aksamaları artırabilir - Son Dakika
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Brüksel'de grevde çöpler kaldırımda kaldı, 12 Ekim eylemi aksamaları artırabilir

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Dün Brüksel'de yapılan ulusal grev, bazı belediyelerde evsel atıkların yüzde 98'inin toplanamamasına yol açtı. Bruxelles-Proprete, 12 Ekim'de planlanan yeni grevin aksamaları artırabileceğini, telafi turlarının ise 12 Ekim'den itibaren düzenleneceğini duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün düzenlenen ulusal grev nedeniyle toplanamayan çöpler kaldırımlarda kalırken, 12 Ekim'de yapılması planlanan grevin temizlik hizmetlerindeki aksamaları artırması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapması nedeniyle "Avrupa'nın başkenti" olarak anılan Brüksel'de, birçok belediyede evsel atık torbaları toplanamadı.

Başkentin temizlik hizmetlerinden sorumlu Bruxelles-Proprete kurumunun paylaştığı bilgilere göre, 9 Ekim'deki sendikal eylemler çöp toplama çalışmalarını ve geri dönüşüm merkezlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkiledi.

Bazı belediyelerde evsel atıkların yüzde 98'i toplanamazken, birçok bölgede bu oran yüzde 60 ila 90 arasında değişti. Organik atıkların toplanmasında da aksamalar yaşandı.

Kurum, mevcut imkanlar doğrultusunda gerçekleştirilemeyen toplama işlemleri için 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren telafi turları düzenleyeceğini bildirdi.

Dört geri dönüşüm merkezi kapalı kaldı

Grev nedeniyle 4 geri dönüşüm merkezi kapalı kalırken, yalnızca 2 merkez hizmet vermeyi sürdürdü.

İş yerleri ve binalara yönelik araçlarla yapılan toplama hizmetlerinde planlanan 25 turun 6'sı gerçekleştirilemedi.

Aksamaların birkaç gün sürmesi bekleniyor

12 Ekim'de düzenlenecek yeni ulusal eylemin çöp toplama hizmetlerinde ilave aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunan kurum, normal çalışma düzenine dönülmesinin ve biriken atıkların tamamının toplanmasının birkaç gün sürebileceğini kaydetti.

Brüksel'de mart ayında düzenlenen ulusal grev ve temizlik işçilerinin 18-20 Mart'taki iş bırakma eylemi sırasında da çöp toplama hizmetleri önemli ölçüde aksamıştı.

Grevin ardından telafi turları başlatılmasına rağmen bazı mahallelerde atıkların günlerce kaldırılamaması, kentteki çöp toplama sorununu yeniden gündeme getirmişti.

Kronik sorun

Brüksel'de çöp toplama hizmetleri, grev dönemleri dışında da zaman zaman aksaklıklarla gündeme geliyor. Özellikle yoğun nüfuslu mahallelerde sınırlı toplama günleri ve kapasite yetersizliği nedeniyle atıkların sokakta bekleme süresi uzuyor.

Kentte uygulanan sistem kapsamında evsel atıkların belirli gün ve saatlerde sokağa bırakılması gerekiyor ancak herhangi bir aksama halinde bu atıklar, bir sonraki toplama gününe kadar kaldırımda beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle dar sokakların ve apartman yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde birikmenin daha hızlı artmasına yol açıyor.

Uzun süre toplanmayan atıklar, özellikle sıcak havalarda ciddi hijyen sorunlarına neden oluyor.

Bu durum hem çevre sağlığı hem de kent yaşamı açısından risk oluştururken, AB ve NATO kurumlarına ev sahipliği yapan kentin uluslararası prestijiyle de örtüşmediği yönünde yorumlara sebep oluyor.

Kaynak: AA
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