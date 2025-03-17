Brüksel'de Suriye Bağış Konferansı - Son Dakika
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Brüksel'de Suriye Bağış Konferansı

Brüksel, Suriye için yıllık bağış konferansına ev sahipliği yapıyor; Esad sonrası sürece odaklanacak.

17.03.2025 15:32
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(ANKARA) - Brüksel bugün Suriye konulu bir bağış konferansı olan Dokuzuncu Brüksel Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği yıllık AB Suriye konferansına, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği Suriye konulu bir bağış konferansı olan Dokuzuncu Brüksel Konferansı bugün Brüksel'de yapılıyor. Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığı konferans Suriye'nin kıyı bölgelerinde mezhepsel şiddetin patlak vermesinin hemen ardından gerçekleşiyor. Aralık ayında Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesi ve Şam'da geçici hükümetin göreve başlamasından bu yana düzenlenen ilk Suriye konulu AB konferansı olacak olacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin üst düzey diplomatı Kaja Kallas ve AB dışişleri bakanlarının katılması beklenen görüşmelerde, Suriye'nin siyasi geçiş süreci, ekonomik toparlanması ve 14 yıllık iç savaşın ardından yeniden inşası ele alınacak. Konferans, yeni bir döneme giren Suriye'nin desteklenmesi için ek finansman açıklanmasını öngörüyor. Avrupa Dış Eylem Servisi'nin  konferansa ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin Yanında Durmak: Başarılı Bir Geçiş İçin İhtiyaçların Karşılanması."

"Esad rejiminin düşmesi, tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, Suriye halkına ülkelerinin geleceğini belirleme fırsatı sunmaktadır. Bu kritik süreçte Avrupa Birliği, hem Suriye içinde hem de bölgedeki Suriyelilerin yanında durmaya devam edecek; Suriye'nin sahiplenerek yönettiği, kapsayıcı bir geçiş sürecini destekleyecek, insani yardımlara katkıda bulunacak ve ekonomik toparlanma, yeniden inşa ve istikrar çabalarına yardımcı olarak özgür, barışçıl ve refah içinde bir Suriye'nin inşasına katkıda bulunacaktır.

Brüksel Konferansı'nın temel hedeflerinden biri, kapsayıcı ve barışçıl bir geçiş için uluslararası desteği harekete geçirmek ve hem insani hem de insani olmayan yardımlar için taahhütler oluşturmak; Suriye içinde ve özellikle Ürdün, Lübnan, Türkiye, Mısır ve Irak gibi bölgedeki ev sahibi topluluklarda yaşayan Suriyelilere yönelik sürekli desteği sağlamaktır.

AB ayrıca bu yıl Şam'da düzenlenecek bir sivil toplum etkinliğini destekleyerek uzun vadeli taahhüdünü pekiştirecektir.

Avrupa Birliği, Suriye'ye ve tüm vatandaşlarına destek olmaya kararlıdır; onların özgür, barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmeleri için yanlarında durmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de Suriye Bağış Konferansı - Son Dakika

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