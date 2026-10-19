Brüksel ve Liege'de eğitim ve bütçe protestolarında 195 kişi gözaltına alındı

Brüksel ve Liege'de eğitim ve bütçe protestolarında 195 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde dün eğitim politikaları ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolarda 195 kişi gözaltına alındı. Brüksel'de gözaltına alınan 150 kişinin 15'i, Liege'de 45 kişinin 12'si reşit olmayanlardan oluştu.
Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda 195 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Resmi Belga ajansının haberine göre, Liege polisi dünkü protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 12'si reşit olmayan 45 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Brüksel polisi de dünkü olaylar sırasında başkentin merkezinde ciddi hasar meydana geldiğini, 15'i reşit olmayan 150 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Böylece ülkedeki protestolarda gözaltına alınanların sayısı 195 oldu.
Protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı
Belçika'nın Brüksel ve Liege kentlerinde eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı dün düzenlenen protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.
Brüksel'de polis, göstericilere defalarca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.
Liege'de de polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale ederken çevrede toplanan kişiler, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" sloganları atmıştı.
Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.
Kamu düzeninin bozulduğu gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?