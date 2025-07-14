Brunei'de Türk Ebru ve Hat Sanatı Tanıtımı

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Brunei'de ebru ve hat sanatlarının tanıtımı ve kurs açılışına yönelik etkinlik yapıldı.

Brunei'in başkenti Bandar Seri Begavan'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Bandar Seri Begavan'da bulunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah (BKISHHB) müzesinin, ebru ve hat sanatı kurslarına ev sahipliği yapacağını kaydederek, "Bugün burada yalnızca Türk- Osmanlı hat sanatının zarafetini ve ebrunun mistik sanatını değil, aynı zamanda Türkiye ile Brunei arasındaki köklü dostluk ve kültürel bağları da kutluyoruz." dedi.

Derin tarihi ve manevi köklere sahip bu iki geleneksel sanat formunun halka ücretsiz olarak altı aylık süreyle sunulacağını belirten Ersoy, kursların ağustos ayında faaliyete geçeceğini duyurdu.

Ersoy, "Bu sanatlar yalnızca dekoratif değil aynı zamanda tarihin, maneviyatın ve kültürel mirasın derin ifadeleridir." diye konuştu.

Rik'a yazı stilinin bir zamanlar Osmanlı sarayının resmi yazısı olduğunu anımsatan Ersoy, bu stilin sanatla işlevi birleştirerek yalnızca görsel bir zarafet sunmakla kalmadığını aynı zamanda araştırmacılar ve tarihçiler için önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Hamit Ersoy, ebru sanatının ise sıklıkla "su üzerinde resim olarak" tanımlandığını ve derin bir manevi tefekkürü yansıttığını söyledi.

Ebrunun, birçok sanatçı tarafından meditatif bir zikir biçimi olarak uygulandığını dile getiren Ersoy, bu sanatın iç huzurunu renk ve harekete dönüştürdüğünü kaydetti.

Ersoy, eğitim, kültür ve medya alanlarındaki tüm Brunei'li ortaklara teşekkürlerini sunarak, haftalık Türkçe derslerinden Radio Television Brunei (RTB) tarafından yayımlanan Türk mutfağı tanıtımlarına kadar birçok verimli işbirliğinin hayata geçtiğini aktardı.

YEE'nin "diyalog, bağlantı ve ortak değerleri temsil ettiğini" vurgulayan Ersoy, " Sanat, dil ve kültürel anlayış yoluyla yalnızca ülkelerimiz arasında değil, kalplerimiz arasında da köprüler kurmayı hedefliyoruz, en güzel köprüler işte buradan doğar." diye konuştu.